Coronavirus, il nuovo Dpcm: esercito in strada, chiusura locali entro le 23, mascherine e trasporti limitati (Di domenica 4 ottobre 2020) Con l'aumento allarmante dei contagi, ma anche dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi, il governo Conte si appresta a varare un nuovo Dpcm relativo all'emergenza . La bozza è già pronta e l'... Leggi su leggo (Di domenica 4 ottobre 2020) Con l'aumento allarmante dei contagi, ma anche dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi, il governo Conte si appresta a varare unrelativo all'emergenza . La bozza è già pronta e l'...

Internazionale : Questo nuovo coronavirus colpisce tutti, ma non in maniera equa. I ricchi riescono a passare indenni lo shock econo… - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati ieri Domani pomeriggio nuovo giro di test - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Escludo un nuovo lockdown nazionale' #Coronavirusitalia - SmorfiaDigitale : Coronavirus, cosa conterr il nuovo dpcm, per i controlli anche l esercito. Ultim... - cronista73 : Coronavirus, nuovo record contagi in Campania: sono 401. Mai un picco così alto -