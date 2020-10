Calciomercato Milan, pronto il doppio sgambetto alla Roma: Rudiger a un passo e te lo porta Totti! (Di domenica 4 ottobre 2020) Le difficoltà della Roma a riportare in gruppo per la stagione appena iniziata Chris Smalling spingono i giallorossi a sondare il mercato in cerca di un nuovo totem difensivo. Saltate le ipotesi riguardanti Izzo e Vida potrebbe tornare in auge un candidato che proprio nella Capitale si è saputo imporre a livello continentale. L’obiettivo è … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Le difficoltà dellaa rire in gruppo per la stagione appena iniziata Chris Smalling spingono i giallorossi a sondare il mercato in cerca di un nuovo totem difensivo. Saltate le ipotesi riguardanti Izzo e Vida potrebbe tornare in auge un candidato che proprio nella Capitale si è saputo imporre a livello continentale. L’obiettivo è … L'articolo

DiMarzio : #Calciomercato #Milan, trattativa con lo #Schalke04 per #Kabak - DiMarzio : #Calciomercato - #Milan, ecco l’offerta per #Kabak - DiMarzio : #Milan, l'arrivo di #DiogoDalot - GurzoBahri : RT @DiMarzio: #Milan, ufficiale #DiogoDalot - ManuFilippone95 : RT @la_rossonera: Per #Kabak al momento non ci sono accordi tra #Milan-#Schalke. C'è distanza tra le parti, la dirigenza rossonera attende… -