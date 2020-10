Calciomercato Juventus | addio De Sciglio | c’è l’accordo col nuovo club

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 4 ottobre 2020)– Mentre tiene banco la questione-Napoli, con la presa di posizione da parte di entrambe le società, i bianconeri continuano a lavorare al mercato in uscita. Dopo l’ufficialità di Rugani al Rennes, sembra essere fatta per la cessione di De. Il terzino bianconero è fuori dal progetto tecnico di Andrea Pirlo che preferisce il giovane Frabotta all’ex Milan., Deal Lione Mattia Deandrà al Lione. Nonostante sia fra i convocati per il match di stasera fra lae il Napoli, match che non si giocherà, Mattia Desi appresta a lasciare i bianconeri. Leggi anche: Mercato ...