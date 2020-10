Tu Si Que Vales 2020: Ramon Kathriner (video e gallery) (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella quarta puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 3 ottobre 2020, abbiamo visto anche Ramon Kathriner, che si era già esibito nelle settimane scorse sulla ruota della morte. Ramon aveva ottenuto il 100% del pubblico, ma solo tre giudici si erano alzati per mandarlo in finale, con Rudy che chiedeva qualcosa di più. Ha deciso quindi di tornare per proporre un altro numero: è salito fino a trenta metri di altezza, dove è oscillato su un palo. Questa volta, però, non ha ottenuto il voto totale della giuria, ma quattro sì. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella quarta puntata di Tu Si Quedi stasera, 3 ottobre, abbiamo visto anche, che si era già esibito nelle settimane scorse sulla ruota della morte.aveva ottenuto il 100% del pubblico, ma solo tre giudici si erano alzati per mandarlo in finale, con Rudy che chiedeva qualcosa di più. Ha deciso quindi di tornare per proporre un altro numero: è salito fino a trenta metri di altezza, dove è oscillato su un palo. Questa volta, però, non ha ottenuto il voto totale della giuria, ma quattro sì. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. ...

