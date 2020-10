Nintendo Switch e Joy-Con drift, per la grande N "non è un problema reale" (Di sabato 3 ottobre 2020) Il drift del Joy-Con, il mini-controller di Nintendo Switch è un problema che sta causando parecchi grattacapi a numerosi giocatori. Per chi non lo sapesse, si tratta di quel fenomeno dove, anche senza toccare la levetta analogica, essa registra comunque degli input di movimento.Le conseguenze sono evidenti: personaggi di gioco che si muovono senza seguire i corretti movimenti, telecamera impazzita, difficoltà nel selezionare opzioni dai menù, eccetera.Dalle ricerche effettuare indipendentemente da esperti hardware, sembra che si tratti di un problema legato ad un componente posto in prossimità della levetta analogica e risolvibile in poco tempo. Naturalmente, non tutti possono permettersi di smontare un Joy-Con per ripararlo da soli e quindi devono fare ... Leggi su eurogamer (Di sabato 3 ottobre 2020) Ildel Joy-Con, il mini-controller di; unche sta causando parecchi grattacapi a numerosi giocatori. Per chi non lo sapesse, si tratta di quel fenomeno dove, anche senza toccare la levetta analogica, essa registra comunque degli input di movimento.Le conseguenze sono evidenti: personaggi di gioco che si muovono senza seguire i corretti movimenti, telecamera impazzita, difficoltà nel selezionare opzioni dai menù, eccetera.Dalle ricerche effettuare indipendentemente da esperti hardware, sembra che si tratti di unlegato ad un componente posto in prossimità della levetta analogica e risolvibile in poco tempo. Naturalmente, non tutti possono permettersi di smontare un Joy-Con per ripararlo da soli e quindi devono fare ...

