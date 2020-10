MISTER TESSER | “SFIDA MOLTO IMPEGNATIVA | DOMANI LE ULTIME SCELTE DI FORMAZIONE”

Leggi su udine20

(Di sabato 3 ottobre 2020) Seconda giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone.alle 18:15 la squadra neroverde fa visita al LR Vicenza allo stadio Romeo Menti.Attilioha presentato così la gara in conferenza stampa: “Ci attende una partita. Mimmo Di Carlo fa giocare i suoi bene, con intensità e idee chiare. La formazione biancorossa ha la mentalità, l’entusiasmo e la compattezza tipici della neopromossa, come noi lo scorso anno. Una compagine rodata, che tiene bene il campo e ha sicuramente valori tecnici importanti”. “Abbiamo qualche problemino, ma in generale la squadra sta bene. Mancherà sicuramente Mallamo, Gavazzi è da valutare, mentre Misuraca rientra. Su chi schierare dall’inizio ho un paio di dubbi: li ...