Mio figlio era felice fino a pochi attimi prima I funerali dell' 11enne suicida a Napoli

(Di sabato 3 ottobre 2020) Una piccola bara bianca poggiata davanti all’altarea basilica di Santa Chiara a. Fiori e un silenzio irreale accompagnano il bimbo che, a 11 anni, si è lanciato dal balcone di casa sua, togliendosi la vita forse per una challenge sul web: la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio.In chiesa ci sono coetanei del bimbo, amici di scuola, e quelli del calcio. Nessuno avrebbe dovuto, a questa età, assistere all’ultimo saluto a un amichetto. Abbracciati alle mamme che li hanno accompagnati, composti in un dolore inspiegabile per la loro età.Due, al massimo tre persone in ogni banco, come impongono le misure anti covid, ma la chiesa - monumentale, al centro di- è piena. Ci sono i volontaria Basilica di Santa Chiara a chiedere di ...