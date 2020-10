Maltempo – Morto vigile del fuoco volontario in Val d’Aosta, in Piemonte due dispersi. Non si trovano 12 persone nella Regione di Nizza (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Maltempo sta mettendo in ginocchio il Nord-Ovest: vento, piogge torrenziali e frane battono in particolare Liguria, Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia. E ora le conseguenze sono anche drammatiche: a Varallo Sesia, in provincia di Vercelli e a Col di Tenda, in provincia di Cuneo, si registrano due dispersi, mentre ad Arnad (Aosta) un vigile del fuoco volontario, Rinaldo Challancin, 53 anni, è Morto per il crollo di un albero durante alcune operazioni di soccorso: lascia la moglie Anna e le figlie, Marta e Stéphanie. Il secondo disperso in Piemonte è un ragazzo che in auto stava percorrendo la strada tra Doccio e Crevola, nel Vercellese, che è in parte crollata. Con il disperso, racconta il sindaco di Quarona Francesco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilsta mettendo in ginocchio il Nord-Ovest: vento, piogge torrenziali e frane battono in particolare Liguria,, Val d’Aosta, Lombardia. E ora le conseguenze sono anche drammatiche: a Varallo Sesia, in provincia di Vercelli e a Col di Tenda, in provincia di Cuneo, si registrano due, mentre ad Arnad (Aosta) undel, Rinaldo Challancin, 53 anni, èper il crollo di un albero durante alcune operazioni di soccorso: lascia la moglie Anna e le figlie, Marta e Stéphanie. Il secondo disperso inè un ragazzo che in auto stava percorrendo la strada tra Doccio e Crevola, nel Vercellese, che è in parte crollata. Con il disperso, racconta il sindaco di Quarona Francesco ...

