Juventus, Pirlo: “Napoli con Gattuso è più forte ma noi siamo compatti” (Di sabato 3 ottobre 2020) Alla vigilia del match con il Napoli, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo, dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, ha risposto alle domande dei giornalisti invitati all'incontro alla vigilia di Juventus – Napoli: «Si affrontano due squadre forti. Il Napoli dall'arrivo di Gattuso sta facendo molto bene e ha diversi punti di forza: ha grande possesso palla, grande attenzione difensiva e lavora insieme da quasi un anno. Noi non siamo da meno, siamo compatti, sappiamo quello che dobbiamo fare tutti i giorni e puntiamo a farlo anche domani sera. L'abbiamo preparata come tutte le altre gare, saremo pronti».LE INDICAZIONI DA ROMA«Abbiamo giocato un tipo di gioco adatto a giocare contro la Roma, gli esperimenti andavano fatti, bisognava fare le ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) Alla vigilia del match con il Napoli, il tecnico dellaAndrea, dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, ha risposto alle domande dei giornalisti invitati all'incontro alla vigilia di– Napoli: «Si affrontano due squadre forti. Il Napoli dall'arrivo dista facendo molto bene e ha diversi punti di forza: ha grande possesso palla, grande attenzione difensiva e lavora insieme da quasi un anno. Noi nonda meno,compatti, sappiamo quello che dobbiamo fare tutti i giorni e puntiamo a farlo anche domani sera. L'abbiamo preparata come tutte le altre gare, saremo pronti».LE INDICAZIONI DA ROMA«Abbiamo giocato un tipo di gioco adatto a giocare contro la Roma, gli esperimenti andavano fatti, bisognava fare le ...

juventusfc : ??REMINDER! ?? Alle 14 le parole di Mister @Pirlo_official in diretta dall'Allianz Stadium su @JuventusTV !… - DiMarzio : Le parole di #Pirlo in conferenza alla vigilia di #JuventusNapoli - Gazzetta_it : Arriva #Chiesa? #Pirlo in laboratorio: ipotesi 3-4-3 e i big rischiano il posto... - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: ?? #Juve, #Pirlo: '#Chiesa? Fino a lunedì può succedere di tutto' ????? - tuttosport : ?? #Juve, #Pirlo: '#Chiesa? Fino a lunedì può succedere di tutto' ????? -