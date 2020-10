Juventus-Napoli, le reazioni social: “E voi con chi non vedrete la partita? “ (Di sabato 3 ottobre 2020) Juventus-Napoli riesce a scaldare gli animi anche quando non si gioca. Almeno ad ora è questa l'ipotesi, visto che la Juventus ha comunicato ufficialmente che i bianconeri andranno regolarmente in campo, mentre il Napoli è stato bloccato dalla regione Campania e in modo particolare dall'Asl prima di partire per Torino, dove domani sera sarebbe dovuto andare in scena il match con i bianconeri. Non sono mancate le reazioni social di diversi personaggi del mondo dello sport...caption id="attachment 1030923" align="alignnone" width="594" Andrea Pirlo (Getty Images)/captionEnrico Varriale ha così commentato la situazione relativa a Juventus-Napoli: "All'ospedale Cotugno di Napoli non ci sono più posti per ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020)riesce a scaldare gli animi anche quando non si gioca. Almeno ad ora è questa l'ipotesi, visto che laha comunicato ufficialmente che i bianconeri andranno regolarmente in campo, mentre ilè stato bloccato dalla regione Campania e in modo particolare dall'Asl prima di partire per Torino, dove domani sera sarebbe dovuto andare in scena il match con i bianconeri. Non sono mancate ledi diversi personaggi del mondo dello sport...caption id="attachment 1030923" align="alignnone" width="594" Andrea Pirlo (Getty Images)/captionEnrico Varriale ha così commentato la situazione relativa a: "All'ospedale Cotugno dinon ci sono più posti per ...

