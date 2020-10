Juventus-Napoli, De Laurentiis spinge per il rinvio e chiama Agnelli (Di sabato 3 ottobre 2020) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis non è troppo entusiasta che il match Juventus-Napoli, valido per la terza giornata di Serie A 2020/2021, si disputi regolarmente. Il presidente dei partenopei ha infatti chiamato Andrea Agnelli poco dopo aver scoperto la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski, esprimendo il proprio desiderio di non giocare. De Laurentiis ha spiegato che eventuali positività che emergeranno dopo il match potrebbero compromettere l’imminente Champions League e danneggiare anche la Juventus. L’esito della telefonata non è stato però positivo e dunque il match si giocherà come da programma. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il patron delAurelio Denon è troppo entusiasta che il match, valido per la terza giornata di Serie A 2020/2021, si disputi regolarmente. Il presidente dei partenopei ha infattito Andreapoco dopo aver scoperto la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski, esprimendo il proprio desiderio di non giocare. Deha spiegato che eventuali positività che emergeranno dopo il match potrebbero compromettere l’imminente Champions League e danneggiare anche la. L’esito della telefonata non è stato però positivo e dunque il match si giocherà come da programma.

