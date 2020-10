Incentivi auto - Il governo valuta un rifinanziamento dei fondi (Di sabato 3 ottobre 2020) Una nuova iniezione di fondi destinati agli Incentivi per lauto potrebbe arrivare nella prossima manovra: lipotesi è stata confermata dal viceministro allEconomia Antonio Visiani. Cè una valutazione in corso ha ammesso Visiani in un intervento a Sky TG24, sottolineando come sia molto importante sostenere lautomotive, che vale il 6% del Pil e ricordando anche il tema ambientale: ll nostro parco veicolare è molto vecchio e inquinante ha detto il viceministro -. Accelerare il rinnovo del parco veicoli consente di ridurre l'inquinamento, ridurre i consumi ed è un'operazione sicuramente utile dal punto di vista della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile.Ancora incerta la cifra. Anche lentità e le modalità delle misure sono ancora in discussione. ... Leggi su quattroruote (Di sabato 3 ottobre 2020) Una nuova iniezione didestinati agliper lpotrebbe arrivare nella prossima manovra: lipotesi è stata confermata dal viceministro allEconomia Antonio Visiani. Cè unazione in corso ha ammesso Visiani in un intervento a Sky TG24, sottolineando come sia molto importante sostenere lmotive, che vale il 6% del Pil e ricordando anche il tema ambientale: ll nostro parco veicolare è molto vecchio e inquinante ha detto il viceministro -. Accelerare il rinnovo del parco veicoli consente di ridurre l'inquinamento, ridurre i consumi ed è un'operazione sicuramente utile dal punto di vista della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile.Ancora incerta la cifra. Anche lentità e le modalità delle misure sono ancora in discussione. ...

