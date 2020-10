Gara 2 NBA Finals 2020: i Lakers vincono ancora (Di sabato 3 ottobre 2020) Gara 2 delle NBA Finals 2020 termina con lo stesso esito di Gara uno. I Lakers guidati da uno strepitoso Lebron James si impongono per 124-114 contro i Miami Heat di Jimmy Butler. Una Gara 2 che ha regalato emozioni ed è rimasta aperta fino alla fine dell’ultimo quarto nonostante l’attacco gialloviola non abbia praticamente lasciato scampo alla difesa Heat. Gara 2 NBA Finals 2020: gli Heat lottano ma i Lakers vincono Senza Goran Dragic e senza Bam Adebayo, i Miami Heat tentano di provare a scalare la montagna gialloviola. Una montagna formata da Anthony Davis (mvp di Gara 1) e dal solito Lebron James. La partita sembra essere indirizzata già dai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 ottobre 2020)2 delle NBAtermina con lo stesso esito diuno. Iguidati da uno strepitoso Lebron James si impongono per 124-114 contro i Miami Heat di Jimmy Butler. Una2 che ha regalato emozioni ed è rimasta aperta fino alla fine dell’ultimo quarto nonostante l’attacco gialloviola non abbia praticamente lasciato scampo alla difesa Heat.2 NBA: gli Heat lottano ma iSenza Goran Dragic e senza Bam Adebayo, i Miami Heat tentano di provare a scalare la montagna gialloviola. Una montagna formata da Anthony Davis (mvp di1) e dal solito Lebron James. La partita sembra essere indirizzata già dai ...

SkySportNBA : NBA: difesa, palle perse e la carta Nunn: le chiavi di Miami in gara-2 #SkyNBA #NBA - Eurosport_IT : LeBron James e Anthony Davis sono devastanti ???? I #Lakers battono gli #Heat anche in gara 2 e si portano sul 2-0 n… - SkySportNBA : Miami: Adebayo out per gara-2 contro i Lakers, Dragic resta in dubbio #SkyNBA #NBA - basketissimo : Nonostante le tante assenze ed il divario, gli Heat danno tutto: non è sufficiente però per fermare Lebron James ed… - sportli26181512 : Los Angeles Miami: i video highlights di gara-2 della finale NBA: I Los Angeles Lakers hanno condotto dall'inizio a… -