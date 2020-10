Covid | parla la hostess di easyJet | «Così è cambiato il nostro modo di volare»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 3 ottobre 2020) Check in digitale per evitare contatti, obbligo di passare sotto i termoscanner, mascherina (che a bordo va cambiata ogni 4 ore), quarantena e tampone nel caso in cui si provenga da Paesi ad alto rischio: sono le principali nuove regole che i passeggeri devono rispettare durante i viaggi aerei in epoca Covid. Ma esitono anche le procedure per gli equipaggi che comprendono, per esempio, l’obbligo per hostess e steward di verificare che tutti rispettino le prescrizioni anticontagio. Così anche per loro cambia il modo di viaggiare. Ne abbiamo parlato con Erika Calendi, Cabin Manager di easyJet.