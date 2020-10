Covid, Donald Trump ricoverato in un ospedale militare (Di sabato 3 ottobre 2020) Si aggravano le condizioni di salute del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, positivo al Covid-19: è stato ricoverato presso l’ospedale militare “Walter Reed” Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, positivo al Covid, ha febbre e tosse. Ragion per cui si è reso necessario il suo ricovero presso l’ospedale militare “Walter Reed”. “Sta riposando … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di sabato 3 ottobre 2020) Si aggravano le condizioni di salute del Presidente degli Stati Uniti, positivo al-19: è statopresso l’“Walter Reed” Il Presidente degli Stati Uniti, positivo al, ha febbre e tosse. Ragion per cui si è reso necessario il suo ricovero presso l’“Walter Reed”. “Sta riposando … L'articolo Curiosauro.

