Coronavirus, Juventus in isolamento fiduciario: positivi due membri dello staff

Due casi di Coronavirus alla Juventus. Si tratta di membri dello staff. La squadra in isolamento fiduciario. TORINO – Primi casi di Coronavirus nella Juventus. Come comunicato dallo stesso club, due membri dello staff sono risultati positivi al consueto giro di tamponi effettuato poco prima della partita di campionato. La squadra è stata immediatamente messa in isolamento fiduciario e nella giornata di domenica 4 ottobre 2020 potrebbe essere nuovamente sottoposta a tamponi per verificare eventuali positivi. Al momento, la sfida contro il Napoli non sembra essere a rischio.

