UeD | Valentina si fa avanti con il tronista Gianluca? Dure accuse a Nicola

(Di venerdì 2 ottobre 2020)Autiero a Uomini e Donne è ancora alla ricerca dell’amore e sta proseguendo la sua conoscenza con Germano. Sul Magazine del programma, la dama romana svela come sta andandoquesta frequentazione e lancia un nuovo attacco aVivarelli. Non solo,fa degli apprezzamenti nei confronti delDe Matteis. La … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Azzurra_1926 : VALENTINA SE ESCE DA UED CON UN UOMO #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : UeD Valentina

Gossip e Tv

Valentina Autiero a Uomini e Donne è ancora alla ricerca dell’amore e sta proseguendo la sua conoscenza con Germano. Sul Magazine del programma, la dama romana svela come sta andando avanti questa fre ...Spettacoli e Cultura - In particolare, il cavaliere Simone ha deciso di uscire con tre dame diverse per capire quale possa piacergli maggiormente. Tra queste c'erano anche Valentina e Daniela, oltre a ...