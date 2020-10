Star Wars Jedi: Fallen Order sta per ricevere nuovi contenuti? (Di venerdì 2 ottobre 2020) Star Wars Jedi: Fallen Order di Respawn è stato accolto in modo decisamente positivo dai fan e i giocatori si stanno chiedendo se l'apprezzato gioco riceverà mai dei nuovi contenuti.Nel dicembre del 2019, in realtà, si era parlato addirittura di un sequel in lavorazione. Jason Schreier disse all'epoca che EA aveva già approvato il nuovo capitolo del gioco.Ora, grazie al noto insider Shinobi602, apprendiamo che, probabilmente, Star Wars Jedi: Fallen Order riceverà dei nuovi contenuti. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 ottobre 2020)di Respawn è stato accolto in modo decisamente positivo dai fan e i giocatori si stanno chiedendo se l'apprezzato gioco riceverà mai dei.Nel dicembre del 2019, in realtà, si era parlato addirittura di un sequel in lavorazione. Jason Schreier disse all'epoca che EA aveva già approvato il nuovo capitolo del gioco.Ora, grazie al noto insider Shinobi602, apprendiamo che, probabilmente,riceverà dei. Leggi altro...

_chiarawho : Star Wars è l'unica saga che non viene sminchiata dal design Pandora - starwidcw : fiera della mia playlist di star wars ?? - JavierRomera96 : Ver la saga de star wars con mi padre ???? - ssovrdiesel : ho voglia di fare una maratona di star wars - ilpiccolocruciv : come ogni primo venerdì del mese #ParliamoDAltro_perfavore ed esce IL GRANDE PICCOLO! in questo numero: Floppy Disk… -