“Seconda linea” deve trovare una linea - (Di venerdì 2 ottobre 2020) Laura Rio Il nuovo programma di attualità di Raidue In effetti gli spettatori sono rimasti spiazzati. Però non dalle domande, dai temi o dagli scoop “spiazzanti” come era nelle intenzioni dichiarate, piuttosto da una certa confusione che regnava nello studio. E, abbastanza in fretta, hanno preso il telecomando e girato canale. “Seconda linea” è partito ieri (giovedì 2 ottobre) su Raidue con il piede sbagliato: cercando a tutti i costi di realizzare un programma di approfondimento nuovo o perlomeno diverso dagli altri, “leggero e pensante”, si è finiti per mischiare tanti elementi senza capo né coda. Non c’era un tema - almeno evidente - di partenza né una linea guida che unisse tutta la puntata. Né un ruolo chiaro dei due conduttori Francesca ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Laura Rio Il nuovo programma di attualità di Raidue In effetti gli spettatori sono rimasti spiazzati. Però non dalle domande, dai temi o dagli scoop “spiazzanti” come era nelle intenzioni dichiarate, piuttosto da una certa confusione che regnava nello studio. E, abbastanza in fretta, hanno preso il telecomando e girato canale. “Seconda” è partito ieri (giovedì 2 ottobre) su Raidue con il piede sbagliato: cercando a tutti i costi di realizzare un programma di approfondimento nuovo o perlomeno diverso dagli altri, “leggero e pensante”, si è finiti per mischiare tanti elementi senza capo né coda. Non c’era un tema - almeno evidente - di partenza né unaguida che unisse tutta la puntata. Né un ruolo chiaro dei due conduttori Francesca ...

ItaIiaSovrana : RT @Raiofficialnews: #SecondaLinea, da stasera alle 21.20 su @RaiDue e @RaiPlay, con @a_g_giuli e @francescafagnan. Tra gli ospiti della pr… - G1926B : @ROI05841958 Ottimo girone. Se fosse stato più scarso era poco allenate e senza stimoli. Almeno così dobbiamo tener… - zazoomblog : Seconda Linea: il debutto è frenetico la Fagnani una ‘belva’ in gabbia - #Seconda #Linea: #debutto #frenetico - ciummone : La 'carica di simpatia' di A.Giuli non salva da un magrissimo risultato Seconda Linea,il nuovo talk di Rai2,che con… - GiacomoSpartano : @TvTalk_Rai A me 'Seconda Linea'. è piaciuto davvero tanto. Non il solito talk. Fresco, innovativo e non banale per… -

Ultime Notizie dalla rete : “Seconda linea” Rigenerare i territori, la sfida per far ripartire il Paese Fortune Italia