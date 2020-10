Roma, positivo un dipendente Ama: 8 colleghi in isolamento domiciliare (Di venerdì 2 ottobre 2020) E’ positivo il risultato del tampone effettuato su un dipendente dell’Ama, impiegato nel reparto cimiteri al Flaminio. La conferma arriva proprio dall’Ama, che ha iniziato le operazioni di tracciamento dei contagi tra i colleghi dell’uomo. Al momento sono 8, oltre all’uomo positivo, i dipendenti Ama in isolamento domiciliare. Tutti e 8 hanno lavorato a stretto contatto con il positivo o hanno condiviso con lui gli spogliatoi aziendali. Tra loro, 3 operatori sarebbero al momento in attesa dell’esito del tampone. “C’è molta preoccupazione visto gli aumenti di contagi nel nostro territorio” dichiara Flavio Vocaturo, del circolo Pd Ama. “C’è bisogno di alzare la guardia, come circolo del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 ottobre 2020) E’il risultato del tampone effettuato su undell’Ama, impiegato nel reparto cimiteri al Flaminio. La conferma arriva proprio dall’Ama, che ha iniziato le operazioni di tracciamento dei contagi tra idell’uomo. Al momento sono 8, oltre all’uomo, i dipendenti Ama in. Tutti e 8 hanno lavorato a stretto contatto con ilo hanno condiviso con lui gli spogliatoi aziendali. Tra loro, 3 operatori sarebbero al momento in attesa dell’esito del tampone. “C’è molta preoccupazione visto gli aumenti di contagi nel nostro territorio” dichiara Flavio Vocaturo, del circolo Pd Ama. “C’è bisogno di alzare la guardia, come circolo del ...

zaiapresidente : ??? Siamo pronti! ??? Ottenuto il via libera da Roma, partiremo con i tamponi rapidi nelle scuole. Nel caso di stud… - piersileri : Primo passeggero riscontrato positivo sul volo Milano-Roma, grazie al test rapido. Mi spiace per il passeggero, ch… - SkySport : Ronaldo: 'Vedo la squadra più attiva, contenta e che lavora sorridendo: questo è importante, il futuro è positivo”… - CorriereCitta : Roma, positivo un dipendente Ama: 8 colleghi in isolamento domiciliare - llodi_roma : RT @BoscoCeduo: #TrumpHasCovid A me Trump non fa impazzire e non lo considero né molto diverso da tutti gli altri che gestiscono la baracca… -