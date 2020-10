Perché il padel ti rimette in forma più del tennis

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 2 ottobre 2020) È nato in Messico il- codificato per come è oggi da Enrique Corcuera nel 1969 - si è diffuso in Argentina ed è esploso in Spagna dove è secondo soltanto al calcio. Questo sport, che ad oggi conta circa 12 milioni di giocatori nel mondo, non smette di attirare nuovi appassionati, anche in Italia, tra cui anche molti calciatori conquistati da questa disciplina a metà tra ile lo squash (tra cui Francesco Totti, che in coppia con Vincent Candela ha vinto un torneo a Sabaudia). Ma anche Di Biagio, Costacurta, Albertini e Roberto Mancini. In Italia si parla di 10 mila praticanti (4 mila tesserati FIGP, Federazione Italiana Gioco Paddle), con circa 400 campi (ma la richiesta è sempre più alta) e sempre piùclub che stanno iniziando a ...