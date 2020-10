Migranti fuggono dal centro accoglienza e pestano i poliziotti: un ferito (Di venerdì 2 ottobre 2020) Caos al centro d’accoglienza, Migranti fuggiti in strada, ennesimo caso di fuga negli ultimi mesi, poliziotto aggredito violentemente poliziotti Migranti (Facebook)Ancora una fuga di Migranti da uno dei centri d’accoglienza. Succede in Sicilia, più precisamene al centro d’accoglienza di Villa Sikania a Siculiana, provincia di Agrigento. Il centro siciliano in questione è destinato ai Migranti che una volta sbarcati, hanno bisogno di trascorrere un periodo di quarantena, in linea con le stabilite misure anticovid. Li, l’ennesima fuga verso l’ormai nota Strada Statale 115. Un poliziotto della mobile, della questura di Agrigento, intervenuto sul ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 ottobre 2020) Caos ald’fuggiti in strada, ennesimo caso di fuga negli ultimi mesi, poliziotto aggredito violentemente(Facebook)Ancora una fuga dida uno dei centri d’. Succede in Sicilia, più precisamene ald’di Villa Sikania a Siculiana, provincia di Agrigento. Ilsiciliano in questione è destinato aiche una volta sbarcati, hanno bisogno di trascorrere un periodo di quarantena, in linea con le stabilite misure anticovid. Li, l’ennesima fuga verso l’ormai nota Strada Statale 115. Un poliziotto della mobile, della questura di Agrigento, intervenuto sul ...

