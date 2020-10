Meteo live: venerdì “nero” per le regioni del Nord e Toscana (Di venerdì 2 ottobre 2020) Quale miglior strumento se non l’occhio vigile del satellite per monitorare ciò che sta accadendo in Europa? Sì, perché come previsto dai modelli matematici le condizioni Meteo stanno peggiorando e stanno decadendo rapidamente anche sulle nostre regioni settentrionali. Se seguite costantemente i nostri aggiornamenti saprete che ieri si parlava della “tempesta Alex“, ovvero di quella ciclogenesi esplosiva facilmente individuabile nel Nordovest della Francia e destinata a risalire sul Canale della Manica. L’ampia saccatura che accompagna la struttura è giunta sul Mediterraneo, innescando una circolazione umida sudoccidentale. Fonte immagine MeteoSat 2020, rielaborazione grafica a cura della Redazione del MTG. Il Nord Italia è ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Quale miglior strumento se non l’occhio vigile del satellite per monitorare ciò che sta accadendo in Europa? Sì, perché come previsto dai modelli matematici le condizionistanno peggiorando e stanno decadendo rapidamente anche sulle nostresettentrionali. Se seguite costantemente i nostri aggiornamenti saprete che ieri si parlava della “tempesta Alex“, ovvero di quella ciclogenesi esplosiva facilmente individuabile nelovest della Francia e destinata a risalire sul Canale della Manica. L’ampia saccatura che accompagna la struttura è giunta sul Mediterraneo, innescando una circolazione umida sudoccidentale. Fonte immagineSat 2020, rielaborazione grafica a cura della Redazione del MTG. IlItalia è ...

Luca Sergio di MeteoLive Vco segnala che: «Ottobre vuole partire come nelle migliori tradizioni, acqua a volontà. Prevista davvero molta acqua tra venerdì sera e sabato a mezzogiorno. Dal canto suo Ar ...

Venerdì sarà la giornata più critica per il settore di nord-ovest, in quanto le cumulate piovose potrebbero superare i 100mm nell'arco delle 24 ore...anche se non ovunque. A ta ...

