Macron ha detto che l’Islam è una religione in crisi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Presentando una riforma dell'integrazione il presidente francese ha parlato dei rischi legati al fondamentalismo un po' in tutto il mondo Leggi su ilpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Presentando una riforma dell'integrazione il presidente francese ha parlato dei rischi legati al fondamentalismo un po' in tutto il mondo

gemin_steven98 : RT @ilpost: «L'islam è una religione che oggi vive una crisi in tutto il mondo» ha detto Macron presentando una riforma sull'integrazione h… - ilpost : «L'islam è una religione che oggi vive una crisi in tutto il mondo» ha detto Macron presentando una riforma sull'in… - ilpost : Macron ha detto che l’Islam è una religione in crisi - kristina335466 : SETTEMBRE 2020 Repubbliche baltiche sotto shock! Con la visita ufficiale negli Stati baltici, Macron ha sorpreso tu… -