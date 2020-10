GF Vip, Stefania Orlando scoppia in lacrime parlando di figli (Di venerdì 2 ottobre 2020) Momento di commozione per una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, la conduttrice Stefania Orlando. Molto apprezzata dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia, la Orlando ha mostrato un momento di umana debolezza parlando del suo rapporto con il marito e soprattutto del fatto che i due non abbiano figli. Una commozione che ha portato poi sin dentro il confessionale, dove ha iniziato a piangere e approfondito l’argomento. Stefania Orlando e il rammarico per i figli L’argomento non è nuovo per Stefania Orlando, conduttrice, cantautrice e apprezzato volto televisivo italiano. Dopo la querelle con Adriana Volpe per i fatti loro con Giancarlo Magalli, la Orlando ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Momento di commozione per una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, la conduttrice. Molto apprezzata dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia, laha mostrato un momento di umana debolezzadel suo rapporto con il marito e soprattutto del fatto che i due non abbiano. Una commozione che ha portato poi sin dentro il confessionale, dove ha iniziato a piangere e approfondito l’argomento.e il rammarico per iL’argomento non è nuovo per, conduttrice, cantautrice e apprezzato volto televisivo italiano. Dopo la querelle con Adriana Volpe per i fatti loro con Giancarlo Magalli, la...

agente_perry101 : Stefania che sta raccontando alle altre la storia di Chechu e Nacho nata al gf vip 2, l'armadio e tutto il resto ??… - vincycernic95 : STEFANIA ASSOLUTA PETTEGOLA CHE SA TUTTI GLI SCOOP DEI VIP PEGGIO DI NOI DEL TWITTER CITANDO ANCHE L'ARMADIO GATE… - FlavioVerde7 : I vip piu falsi sono: Adua Dayane Oppini Stefania Tommaso Denis Myriam(?) Massimiliano (?) Tutto il gruppett… - voilaloves : RT @Caalliope: Stefania ??: 'col cambré me so presa 'na bella incriccata' Matilde ride Stefi??: 'aspè me devo piglià la pastiglia' Mati: 'è b… - RaffaMonticelli : RT @Caalliope: Stefania ??: 'col cambré me so presa 'na bella incriccata' Matilde ride Stefi??: 'aspè me devo piglià la pastiglia' Mati: 'è b… -