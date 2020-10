Fedriga | il Fvg non dimentica Pierluigi e Matteo

Leggi su udine20

(Di sabato 3 ottobre 2020) “Il Friuli Venezia Giulia nonil sacrificio di. Di ciò i loro famigliari, a cui tutti noi ci stringiamo, devono essere profondamente orgogliosi, perché l’intitolazione di questa via rappresenta l’abbraccio e la riconoscenza di un’intera comunità”.Lo ha detto oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, intervenendo alla cerimonia per l’intitolazione della via adiacente alla Questura del capoluogo giuliano ai due agenti,Demenego eRotta, rimasti uccisi il 4 ottobre dello scorso anno durante una sparatoria.Come ha sottolineato lo stesso, l’affetto e la vicinanza “totale” che la popolazione ha dimostrato in quei ...