Denis Dosio ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip: tutta la Casa in lacrime (Di venerdì 2 ottobre 2020) Denis Dosio è stato squalificato dalla Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la bestemmia della scorsa notte l'influencer, conosciuto in televisione per merito dei programmi di Barbara d'Urso, ha dovuto lasciare il gioco tra lo sgomento degli altri concorrenti. Denis Dosio squalificato dal Grande Fratello Vip per la bestemmia "Questo è un programma che va... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

MIAOGGUK : Lmao Denis dosio squalificato per una bestemmia del cazzo In quella cazzo di casa non durerei più di 5 minuti dato… - _g_a_i_a_2000 : DENIS DOSIO UNICO UOMO CHE HA FATTO PIANGERE LA CONTESSA #GFVIP - chiiia__01 : RT @onlyluthor: Io che piango insieme alla casa per la squalifica di Denis Dosio. Come ci siamo arrivati a questo? #GFVIP - valerio_91_ : RT @itsmwengo: Denis Dosio, 19 anni, chiede scusa a tutti per aver detto una bestemmia che dalle sue parti si usa come intercalare; Fausto… - nonmitroverete : Elisabetta perché parli guardando in alto COMUNICHI CON DIO?? PUOI CHIEDERGLI PER FAVORE SE HA PERDONATO DENIS DOSIO???? #gfvip -