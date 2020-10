Commissione UE, Dombrovskis sollecita riforma WTO (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’obiettivo di Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per il commercio internazionale è quello di continuare a puntare sul multilateralismo e sulla riforma del WTO, l’organizzazione mondiale del Commercio. Il politico lettone, uno dei tre vicepresidenti esecutivi tra i 27 commissari della Commissione UE, ha presentato al Parlamento Europeo il suo programma rispetto alle nuove deleghe sul commercio che gli sono state assegnate, dopo le dimissioni dell’irlandese Phil Hogan. Sarà proprio il Parlamento UE a dover approvare le nuove deleghe. A proposito alla riforma del WTO, Dombrovskis ha detto che darà “priorità ai negoziati sull’e-commerce, fermo restando le nostre tutele su dati ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’obiettivo di Valdis, vicepresidente esecutivo dellaeuropea per il commercio internazionale è quello di continuare a puntare sul multilateralismo e sulladel WTO, l’organizzazione mondiale del Commercio. Il politico lettone, uno dei tre vicepresidenti esecutivi tra i 27 commissari dellaUE, ha presentato al Parlamento Europeo il suo programma rispetto alle nuove deleghe sul commercio che gli sono state assegnate, dopo le dimissioni dell’irlandese Phil Hogan. Sarà proprio il Parlamento UE a dover approvare le nuove deleghe. A proposito alladel WTO,ha detto che darà “priorità ai negoziati sull’e-commerce, fermo restando le nostre tutele su dati ...

elaniaz : RT @PE_Italia: ???Valdis Dombrovskis, designato per rilevare il portafoglio del commercio alla Commissione europea, risponderà alle domande… - maurimol79 : RT @PE_Italia: ???Valdis Dombrovskis, designato per rilevare il portafoglio del commercio alla Commissione europea, risponderà alle domande… - PE_Italia : ???Valdis Dombrovskis, designato per rilevare il portafoglio del commercio alla Commissione europea, risponderà alle… - MassimoFamularo : Nei prossimi mesi è attesa una crescita molto rilevante dei crediti deteriorati Per rispondere a questo problema,… - symon_noua : Il vicepresidente della Commissione Europea Valdis #Dombrovskis, promotore delle nuove politiche antiriciclaggio eu… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissione Dombrovskis Commissione UE, Dombrovskis sollecita riforma WTO Il Messaggero Parlamento UE: agenda lavori 5-11 ottobre

Stato di diritto e bilancio a lungo termine, legge UE sul clima, meccanismo di monitoraggio e protezione dei valori europei. Sono questi i temi al centro dei lavori del Parlamento europeo la prossima ...

BCE, Enria: "Banche si preparino a impatto revoche flessibilità e moratorie"

Nel corso di un convegno della European Banking Federation il presidente della Vigilanza della Banca centrale europea ha tracciato lo scenario dei prossimi mesi ...

Stato di diritto e bilancio a lungo termine, legge UE sul clima, meccanismo di monitoraggio e protezione dei valori europei. Sono questi i temi al centro dei lavori del Parlamento europeo la prossima ...Nel corso di un convegno della European Banking Federation il presidente della Vigilanza della Banca centrale europea ha tracciato lo scenario dei prossimi mesi ...