Claudio Sona su Tommaso Zorzi | “Prima parla poi pensa Lo scivolone su Garko?”

Leggi su biccy

(Di venerdì 2 ottobre 2020)è sicuramente tra i concorrenti del GF Vip 5 più chiacchierati, grazie anche alla sua esuberanza, alle catfight con Franceska Pepe e al recentefatto dopo il coming out di Garko. Durante “GF Vip Party”, il programma condotto da Annie Mazzola e Awed, il primo tronista gay di Uomini e Donne ha commentato l’avventura dinella casa più spiata d’Italia. Non tutti lo sanno, maè un amico di, i due si sono fatti vedere insieme nell’estate del 2019 e in quel periodo è iniziato a circolare anche il rumor di una possibile storia d’amore tra il rampollo milanese e il bel veronese. In realtà tra i due non c’è mai stato nessun flirt, sono solo ...