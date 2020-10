Caso Gregoretti, Catania blindata per l’udienza preliminare. Salvini: «Il mio processo è un attacco alla Costituzione» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Al via domani a Catania l’udienza preliminare che vedrà Matteo Salvini davanti al giudice Nunzio Sarpietro con l’accusa di sequestro di persona aggravato dei 131 migranti che, a bordo della nave Gregoretti – il 25 luglio del 2019 -, sono stati trattenuti per sei giorni prima di poter sbarcare al porto di Augusta. Il leader del Carroccio ha già definito il procedimento un «attacco alla Costituzione». «Sono tranquillo, penso di avere fatto il mio dovere», dice l’ex capo del Viminale durante un’intervista nella città siciliana. Coincidenza ha voluto che scegliesse proprio il capoluogo etneo per la tre giorni della Lega. I sostenitori del leader del Carroccio si sono radunati nella ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 ottobre 2020) Al via domani al’udienzache vedrà Matteodavanti al giudice Nunzio Sarpietro con l’accusa di sequestro di persona aggravato dei 131 migranti che, a bordo della nave– il 25 luglio del 2019 -, sono stati trattenuti per sei giorni prima di poter sbarcare al porto di Augusta. Il leader del Carroccio ha già definito il procedimento un «». «Sono tranquillo, penso di avere fatto il mio dovere», dice l’ex capo del Viminale durante un’intervista nella città siciliana. Coincidenza ha voluto che scegliesse proprio il capoluogo etneo per la tre giorni della Lega. I sostenitori del leader del Carroccio si sono radunati nella ...

amnestyitalia : Domani la nostra task force sarà presente a Catania per monitorare la manifestazione regionale promossa da 'Mai con… - La7tv : #tagada Nicola Fratoianni sulle argomentazioni di Matteo Salvini sul caso #Gregoretti in vista del processo di Cata… - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, A CATANIA ?UNA DELEGAZIONE LEGA DALLA CAMPANIA - Capobianco2005C : @Corriere Credo proprio che in qual caso sia la migliore strategia... rischierebbe di dire qualche stupidaggine che… - Remo2222222 : RT @Libero_official: Le parole di #Candiani: 'La #magistratura ha lasciato in pace #Renzi solo quando non ha più dato fastidio al governo'.… -