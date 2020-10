Wall Street azzera guadagno e metà giornata (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Wall Street prosegue gli scambi sui livelli della vigilia, dopo aver eroso il guadagno iniziale, per l’assenza di novità concrete sul nuovo pacchetto di stimoli all’economia. Il Dow Jones si ferma a 27.829 punti, mentre l’S&P-500 procede a piccoli pass a 3.380 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+1,36%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,59%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni (+1,35%), beni di consumo secondari (+1,34%) e informatica (+0,97%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-2,76%) e materiali (-0,43%). Al top tra i giganti di Wall Street, Wal-Mart (+2,40%), Visa (+1,80%), Boeing (+1,14%) e Microsoft (+1,04%). Vendite su Exxon Mobil, che ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) –prosegue gli scambi sui livelli della vigilia, dopo aver eroso iliniziale, per l’assenza di novità concrete sul nuovo pacchetto di stimoli all’economia. Il Dow Jones si ferma a 27.829 punti, mentre l’S&P-500 procede a piccoli pass a 3.380 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+1,36%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,59%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni (+1,35%), beni di consumo secondari (+1,34%) e informatica (+0,97%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-2,76%) e materiali (-0,43%). Al top tra i giganti di, Wal-Mart (+2,40%), Visa (+1,80%), Boeing (+1,14%) e Microsoft (+1,04%). Vendite su Exxon Mobil, che ...

Wall Street prosegue gli scambi sui livelli della vigilia, dopo aver eroso il guadagno iniziale, per l'assenza di novità concrete sul nuovo ...

Brexit, pandemia, petrolio e Bayer innervosiscono le Borse

Malgrado il balzo di Stm e il nuovo exploit di Banco Bpm che hanno spinto il Ftse Mib in territorio positivo (+0,2%), i mercati restano fragili e volatili per la concomitanza di almeno quattro element ...

