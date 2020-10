Uefa, via libera ai tifosi: stadi aperti al 30% nelle coppe (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo la riuscita sperimentazione in Supercoppa Uefa a Budapest il 24 settembre, oggi il Comitato Esecutivo Uefa ha deciso di consentire il parziale ritorno degli spettatori negli stadi nelle competizioni Uefa, qualora le leggi locali lo permettano, a partire dalle partite delle nazionali della prossima settimana. Gli stadi potranno ospitare nuovamente gli spettatori fino al … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo la riuscita sperimentazione in Supercoppaa Budapest il 24 settembre, oggi il Comitato Esecutivoha deciso di consentire il parziale ritorno degli spettatori neglicompetizioni, qualora le leggi locali lo permettano, a partire dalle partite delle nazionali della prossima settimana. Glipotranno ospitare nuovamente gli spettatori fino al … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

