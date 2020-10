Random 2020 | in arrivo il nuovo singolo Ritornerai 2

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Da Venerdì 9 Ottobre uscirà ildel giovane artista multiplatino, ma da oggi 1 Ottobre è disponibile in pre-save e pre-order (backl.ink/presave2). Il giovane cantante ha sempre cantato le proprie emozioni vissute nel passato, ma non si è mai soffermato su una persona in particolare. Questa volta invece la canzone è dedicata ad una persona esplicitamente a una persona, che è stata importante nella vita dell’artista. Leggi anche:Disco di Platino per: sta per uscire il2 La ballata, caratterizzata da un crescendo musicale e allo stesso tempo emotivo, mette in risalto le doti ...