Raimondo Todaro ritorna in pista a "Ballando con le stelle" dopo l'intervento. Le parole di Milly e della Isoardi. (Di giovedì 1 ottobre 2020) Elisa Isoardi felicissima per il ritorno del suo partner nel programma Ballando Con Le Stelle, Raimondo Todaro. La Isoardi era infatti stata costretta ad esibirsi da sola durante l'ultima puntata dello show diretto e condotto da Milly Carlucci proprio perché Todaro era impossibilitato a partecipare a causa di problemi di salute molto importanti. Infatti Raimondo Todaro era stato ricoverato in ospedale d'urgenza per un'appendicite che si era complicata in peritonite. Elisa Isoardi ha quindi dovuto esibirsi da sola, ma ha potuto contare sul sostegno, almeno virtuale, di Todaro il quale si è connesso in video dalla sua stanza di ospedale. ''Sei stata uno spettacolo. Mi sono ...

