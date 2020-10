Perché l’associazione ProVita ha chiesto l’espulsione di Tommaso Zorzi dal GF Vip 5 (Di giovedì 1 ottobre 2020) La situazione dentro e fuori il Grande Fratello Vip 5 sta sfuggendo di mano, o almeno è quello che ci sembra dopo aver appreso la richiesta dell’associazione ProVita di cacciare Tommaso Zorzi dalla casa del GF per gli insulti rivolti a Lorella Cuccarini. Forse, e ripetiamo forse, l’associazione non ha letto la risposta pacata della conduttrice televisiva, che si è detta favorevole di incontrare l’influencer una volta terminato il reality per prendere un caffè insieme e “andare oltre le apparenze“. Non ci avete capito nulla? Benissimo, facciamo allora un passo indietro, senza comunque per questo dover tornare alle calende greche (e dintorni). L’attacco di Zorzi alla Cuccarini Tutto è iniziato quando Tommaso Zorzi ha ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 1 ottobre 2020) La situazione dentro e fuori il Grande Fratello Vip 5 sta sfuggendo di mano, o almeno è quello che ci sembra dopo aver appreso la richiesta dell’associazionedi cacciaredalla casa del GF per gli insulti rivolti a Lorella Cuccarini. Forse, e ripetiamo forse, l’associazione non ha letto la risposta pacata della conduttrice televisiva, che si è detta favorevole di incontrare l’influencer una volta terminato il reality per prendere un caffè insieme e “andare oltre le apparenze“. Non ci avete capito nulla? Benissimo, facciamo allora un passo indietro, senza comunque per questo dover tornare alle calende greche (e dintorni). L’attacco dialla Cuccarini Tutto è iniziato quandoha ...

sandalpane : @thinkofmenburn ma adesso il genere condiziona il modo in cui veniamo percepiti e ci percepiamo. se una persona non… - PeterCiaccio1 : @BenattiJonathan Eh, sulla regimental non ci troviamo ?? è l’unica cravatta che non mi faccio regalare, perché non f… - etherealgraysxn : RT @magradomani: Quindi l’associazione ProVita chiede la squalifica di Tommaso Zorzi perché ha detto che gli sta sul cazzo la Cuccarini? Qu… - magradomani : Quindi l’associazione ProVita chiede la squalifica di Tommaso Zorzi perché ha detto che gli sta sul cazzo la Cuccar… - xaidan_ : La 'ndrangheta è l'associazione mafiosa di cui si sa meno in assoluto perché la sua struttura familiare è impeccabi… -

