Ora si può chattare da Instagram a Messenger (e viceversa) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Da oggi gli utenti di Messenger e Instagram potranno parlarsi tra loro e alcune funzionalità dell'app di messaggistica saranno fuse all'interno del Direct in quello che è il primo step dell'enorme progetto di creare una piattaforma unica tra le app (compresa anche WhatsApp) di proprietà del gruppo Facebook. Se non hai alcun problema con l'azienda di Mark Zuckerberg questo non influirà sul tuo rapporto con il social network, ma se sei presente su Instagram fin dagli esordi, prima che Zuck sborsasse un miliardo di dollari per acquistarla, si tratta di un bel colpo per la tua condivisione dei dati con il gruppo di Menlo Park. Dopo aver creato le Rooms, condivise su Facebook, Instagram e WhatsApp, gli sviluppatori hanno tirato dritto lungo il loro progetto di fusione e ...

