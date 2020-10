Non regge ad una delusione d’amore: si spara in testa e muore a 22 anni (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un 22enne di Monterotondo si è lasciato andare al folle gesto in seguito alla fine di una storia d’amore. È deceduto al Policlinico Gemelli di Roma dove era arrivato in condizioni gravissime I sentimenti alle volte possono portare ad azioni sconsiderate che sfociano poi in tragedie. È ciò che è capitato ad Alessandro, 22enne originario di Tivoli ma residente a Monterotondo che non è riuscito a sopportare il dolore delle fine della storia con la sua ragazza. Ha tentato di riconquistarla, ma non c’è stato verso. Per questo dopo l’ennesimo rifiuto, il giovane studente universitario si è sparato (con una pistola regolarmente posseduta) alla testa nei pressi di via Adige. Diverse persone erano presenti sul posto e hanno immediatamente allarmato i soccorsi. Viste le ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un 22enne di Monterotondo si è lasciato andare al folle gesto in seguito alla fine di una storia d’amore. È deceduto al Policlinico Gemelli di Roma dove era arrivato in condizioni gravissime I sentimenti alle volte possono portare ad azioni sconsiderate che sfociano poi in tragedie. È ciò che è capitato ad Alessandro, 22enne originario di Tivoli ma residente a Monterotondo che non è riuscito a sopportare il dolore delle fine della storia con la sua ragazza. Ha tentato di riconquistarla, ma non c’è stato verso. Per questo dopo l’ennesimo rifiuto, il giovane studente universitario si èto (con una pistola regolarmente posseduta) allanei pressi di via Adige. Diverse persone erano presenti sul posto e hanno immediatamente allarmato i soccorsi. Viste le ...

only_BTS_me : namjoon..................... il mio cuore non lo regge - IreC1094 : Il mio cuore non regge ???? Diventiamo tutti nuovamente zii! Congratulazioni ?? @Fedez #ferragnez #ChiaraFerragni - AniMatMigrante : @enriemme @ldibartolomei Certo, ha solo dimenticato di dire che a Napoli, oltre che senza casco, si va in moto senz… - shootaeingstar : Piangendo perché tende sempre a raccontare le sue esperienze vissute con Jimin ?? il mio cuore non regge - LaChirilla : Chiara ferragni è incinta e se penso ad un altro gnometto ferragnez il mio cuore non regge?????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Non regge Merlo al CGIE: "Voto all'estero da rivedere, così non regge più" askanews Chiara Ferragni è incinta: il dolcissimo annuncio sui social

La famosissima influencer è in attesa del suo secondo figlio e lo ha annunciato nel modo più dolce possibile. Con uno scatto del suo primogenito, Leone Maria, che nella sua manina regge la foto ...

Lazio, difesa da rivedere: Acerbi prova a reggere il reparto

Acerbi ha provato a reggere la difesa come meglio ha potuto. Nonostante il suo compito fosse quello di limitare il più possibile Duvan Zapata, non si è risparmiato quando c’era da aiutare i compagni ...

La famosissima influencer è in attesa del suo secondo figlio e lo ha annunciato nel modo più dolce possibile. Con uno scatto del suo primogenito, Leone Maria, che nella sua manina regge la foto ...Acerbi ha provato a reggere la difesa come meglio ha potuto. Nonostante il suo compito fosse quello di limitare il più possibile Duvan Zapata, non si è risparmiato quando c’era da aiutare i compagni ...