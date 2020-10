Non più 4 ma 5 iPhone 12? Quinto modello coloratissimo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Per quanto non si conosca ancora ufficialmente la data di uscita dell’iPhone 12, del melafonino continuano a giungere numerose indiscrezioni. Sembra sia dato per scontato che il rilascio della nuova generazione avvenga il prossimo 13 ottobre ma il colpo di scena odierno riguarda il numero di esemplari che vedremo prossimamente sul mercato. Questi non sarebbero più 4, come più volte vociferato, ma ben 5. Gli iPhone 12 dovevano essere 4 stando alle indiscrezioni delle ultime settimane, più precisamente l’iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e l’iPhone 12 mini. Ora il noto sito tedesco Winfuture ha appena parlato di un Quinto esemplare che dovrebbe essere anche il più economico di tutti, anche se non ne è nota ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Per quanto non si conosca ancora ufficialmente la data di uscita dell’12, del melafonino continuano a giungere numerose indiscrezioni. Sembra sia dato per scontato che il rilascio della nuova generazione avvenga il prossimo 13 ottobre ma il colpo di scena odierno riguarda il numero di esemplari che vedremo prossimamente sul mercato. Questi non sarebbero più 4, come più volte vociferato, ma ben 5. Gli12 dovevano essere 4 stando alle indiscrezioni delle ultime settimane, più precisamente l’12,12 Pro,12 Pro Max e l’12 mini. Ora il noto sito tedesco Winfuture ha appena parlato di unesemplare che dovrebbe essere anche il più economico di tutti, anche se non ne è nota ...

GiuseppeConteIT : Senza biodiversità la salute del Pianeta è a rischio: non c'è più tempo, occorre cambiare rotta. La presidenza ital… - ElettraLambo : Voglio dedicare questo postper ringraziare tutti i presenti e tutte le persone che hanno fatto parte del giorno piú… - AlbertoBagnai : Per motivi di tempo in audizione ABI non affronta questo tema. Il percorso accelerato di smaltimento delle sofferen… - MrCacco02 : @Moscarden @ZanAlessandro @Deputatipd Complimenti hai appena reso palese il fatto che tu non sappia la differenza f… - Andrea7041 : @matteosalvinimi @VittorioSgarbi Il parlamento non è più indipendente da un pezzo nei confronti della magistratura.… -

Ultime Notizie dalla rete : Non più Traub: la moto più rara e misteriosa del mondo | video Motoblog.it