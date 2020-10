Missiva a Conte sulla Fusione dei Comuni | tra i 100 sindaci firmatari anche due salernitani

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoscigno (Sa) – Ci sonodeidi Roscigno, Pino Palmieri, e di Nocera Inferiore, Manilo Torquato, tra gli oltre centoitalianidell’iniziativa promossa dal Coordinamento Nazionale per le Fusioni traper favorire la nascita delle fusioni dei. Iniziativa che ha visto l’invio di unaindirizza al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe–“Al premier– scrive Antonello Barbieri, presidente del Comitato per le Fusioni – chiediamo di implementare i contributi incentivanti per le fusioni traprevisti dalla legge Delrio. ...