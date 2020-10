Milan a un passo dal baratro, la dea bendata salva i rossoneri nei pazzi rigori contro il Rio Ave (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una serata pazza in terra portoghese. E’ il miglior modo di riassumere le tre ore ai confini della realtà che si è regalato il Milan in una fredda notte autunnale che, a un passo dal trasformarsi in uno psicodramma, alla fine restituisce soltanto un grosso spavento e qualche sorriso. I rossoneri vincono in casa del Rio Ave nel playoff decisivo per l’approdo in Europa League e lo fanno al termine di un match incredibile: 2-1 ai supplementari per i lusitani fino al 120′, quando arriva il rigore clamoroso per fallo di mano che Calhanoglu trasforma. Si va dunque dal dischetto per decidere la qualificata, ed è una delle serie di rigori più assurda di sempre. I tifosi possono sdrammatizzare, i neutrali si sono divertiti: un’analisi più attenta, però, può ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una serata pazza in terra portoghese. E’ il miglior modo di riassumere le tre ore ai confini della realtà che si è regalato ilin una fredda notte autunnale che, a undal trasformarsi in uno psicodramma, alla fine restituisce soltanto un grosso spavento e qualche sorriso. Ivincono in casa del Rio Ave nel playoff decisivo per l’approdo in Europa League e lo fanno al termine di un match incredibile: 2-1 ai supplementari per i lusitani fino al 120′, quando arriva il rigore clamoroso per fallo di mano che Calhanoglu trasforma. Si va dunque dal dischetto per decidere la qualificata, ed è una delle serie dipiù assurda di sempre. I tifosi possono sdrammatizzare, i neutrali si sono divertiti: un’analisi più attenta, però, può ...

AntoVitiello : #Hauge prima di partire per l'Italia: 'Il #Milan è un grande club, è un passo che sentivo di essere pronto a fare.… - AntoVitiello : #Hauge a Nrk: '#Milan? So che ci sono contatti. A loro è piaciuto ciò che hanno visto quando li abbiamo incontrati,… - ERivetta : RT @La_manina__: #Fiano osa dire a Giorgino che difende la Lega. Reazione del tg1: comunicati stampa, smentite, barricate, lettere di solid… - sportface2016 : #Milan a un passo dal baratro, la dea bendata salva i rossoneri nei pazzi rigori contro il #RioAve - Giorot74 : @theocrazia Sei troppo giovane per aver vissuto uno Stella Rossa Milan dell'88 o la settimana che passò tra il derb… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan passo Calciomercato Milan, sfuma l’attaccante | Roma a un passo! Calcio mercato web Europa league, il Milan Batte Rio Ave. Match-maratona: 11-10 ai rigori

Roma, 2 ottobre 2020 - A mezzanotte passata, dopo una lunghissima partita, il Milan si è qualificato alla fase a gironi di Europa League. Nel match di playoff contro il Rio Ave - giocato in Portogallo ...

Milan a un passo dal baratro, la dea bendata salva i rossoneri nei pazzi rigori contro il Rio Ave

Una serata pazza in terra portoghese. E’ il miglior modo di riassumere le tre ore ai confini della realtà che si è regalato il Milan in una fredda notte autunnale che, a un passo dal trasformarsi in ...

Roma, 2 ottobre 2020 - A mezzanotte passata, dopo una lunghissima partita, il Milan si è qualificato alla fase a gironi di Europa League. Nel match di playoff contro il Rio Ave - giocato in Portogallo ...Una serata pazza in terra portoghese. E’ il miglior modo di riassumere le tre ore ai confini della realtà che si è regalato il Milan in una fredda notte autunnale che, a un passo dal trasformarsi in ...