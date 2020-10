L’avevano chiuso in una busta e buttato in un cassonetto: ora Spillo è stato finalmente adottato! (Di giovedì 1 ottobre 2020) Storia a lieto fine per un anziano cagnolino di Roma che pochi mesi fa era stato chiuso in una busta della spazzatura e gettato in un cassonetto. Il cane, con tutte le sue forze, era riuscito a bucare la busta e ad attirare l’attenzione di una coppia di passanti abbaiando all’impazzata da dentro il cassonetto. Ora, dopo le sue disavventure, Spillo, questo il nome del cagnolino, è stato finalmente adottato! A darne la bella notizia sono stati i volontari della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che in un post sulla loro pagina Facebook hanno scritto: «Passato dai “rifiuti” al divano! E anche il nostro Spillo ha trovato la sua famiglia, il piccolo cagnolino che era ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Storia a lieto fine per un anziano cagnolino di Roma che pochi mesi fa erain unadella spazzatura e gettato in un. Il cane, con tutte le sue forze, era riuscito a bucare lae ad attirare l’attenzione di una coppia di passanti abbaiando all’impazzata da dentro il. Ora, dopo le sue disavventure,, questo il nome del cagnolino, èA darne la bella notizia sono stati i volontari della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che in un post sulla loro pagina Facebook hanno scritto: «Passato dai “rifiuti” al divano! E anche il nostroha trovato la sua famiglia, il piccolo cagnolino che era ...

CorriereCitta : L’avevano chiuso in una busta e buttato in un cassonetto: ora Spillo è stato finalmente adottato! - LucaFiorino24 : @MauroAsara @il_farmacista L’Atletico non fa beneficenza. Inizialmente avrebbe voluto cedere Morata solo a titolo d… - Alessan78660443 : @davide_luise L apertura del presidente del lille in conferenza stampa fa presagire a qualcosa di buono visto che a… - iannetts70 : @LTortuga @Kram11000 Settimana scorsa avevano chiesto contributo 'volontario' di 50 euro. Con una non ben precisata… - IvanCazzaroni : RT @battitomilan7: Tomyasu se lo volevano chiudere , l'avevano già chiuso Loro 25 noi 20 ..a 22 chiudi -

Ultime Notizie dalla rete : L’avevano chiuso Scuola, scontro sul concorso Pd e Lega chiedono il rinvio Corriere della Sera