Il Sindaco di Ferrara e i clandestini che «sono solo un tumore da sradicare» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Le parole sono come pietre, soprattutto quando vengono pronunciate (o scritte, come in questo caso) da una persona che di professione non fa solo il politico, ma anche il primo cittadino di una città. Si tratta di Alan Fabbri, leghista e Sindaco di Ferrara, che parlando della decisione della Questura di respingere 134 permessi di soggiorno (e di revocarne 12 da inizio anno) ha detto che i clandestini «sono solo un tumore da sradicare». Pensiero che, inevitabilmente, ha provocato moltissime reazioni. LEGGI ANCHE > Il comune di Ferrara e il post sui social: «Se sei ubriaca, sei in parte responsabile dello stupro» «Se chiedi la protezione internazionale la devi meritare, ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Le parolecome pietre, soprattutto quando vengono pronunciate (o scritte, come in questo caso) da una persona che di professione non fail politico, ma anche il primo cittadino di una città. Si tratta di Alan Fabbri, leghista edi, che parlando della decisione della Questura di respingere 134 permessi di soggiorno (e di revocarne 12 da inizio anno) ha detto che iunda». Pensiero che, inevitabilmente, ha provocato moltissime reazioni. LEGGI ANCHE > Il comune die il post sui social: «Se sei ubriaca, sei in parte responsabile dello stupro» «Se chiedi la protezione internazionale la devi meritare, ...

