Gualtieri: “Con il Recovery Plan il Pil crescerà fra 0,2 e 0,5 punti all’anno” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il ministro Gualtieri in audizione al Senato: “Per riportare il debito ai livelli pre-Covid ci vorranno dieci anni”. ROMA – In attesa del Consiglio dei ministri per approvare il NaDef, il ministro Gualtieri in audizione al Senato ha fatto il punto sulla situazione economica italiana. “Nella nota di aggiornamento del Def – ha detto il titolare del Mef riportato da La Repubblica – troverete un percorso di riduzione del debito pubblico coerente con un tasso di crescita elevato. Nel documento abbiamo un percorso tendenziale del debito, che in questo 2020 lo vede al 158% e dall’anno prossimo inizierà un percorso graduale di riduzione. Per ritornare ai livelli pre-Covid (sotto il 130%) ci vorranno almeno dieci anni“. Recovery Plan, Gualtieri: ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il ministroin audizione al Senato: “Per riportare il debito ai livelli pre-Covid ci vorranno dieci anni”. ROMA – In attesa del Consiglio dei ministri per approvare il NaDef, il ministroin audizione al Senato ha fatto il punto sulla situazione economica italiana. “Nella nota di aggiornamento del Def – ha detto il titolare del Mef riportato da La Repubblica – troverete un percorso di riduzione del debito pubblico coerente con un tasso di crescita elevato. Nel documento abbiamo un percorso tendenziale del debito, che in questo 2020 lo vede al 158% e dall’anno prossimo inizierà un percorso graduale di riduzione. Per ritornare ai livelli pre-Covid (sotto il 130%) ci vorranno almeno dieci anni“.: ...

