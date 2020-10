Genoa-Toro rinviata, stabilita regola su contagi|Indagine su De Laurentiis: andò alla Lega Calcio “con sintomi del Covid” (Di giovedì 1 ottobre 2020) La regola adottata prevede che ogni club con 10 o più giocatori contagiati avrà nel corso della stagione una sola volta la facoltà di chiedere il posticipo della partita. Nelle altre situazioni, se non potrà scendere in campo, subirà lo 0-3 a tavolino Leggi su corriere (Di giovedì 1 ottobre 2020) Laadottata prevede che ogni club con 10 o più giocatori contagiati avrà nel corso della stagione una sola volta la facoltà di chiedere il posticipo della partita. Nelle altre situazioni, se non potrà scendere in campo, subirà lo 0-3 a tavolino

