Genoa | aumenta il numero di positivi al Covid | anche Destro tra i contagiati

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Per ilnon c'è pace in questo avvio di campionato. Dopo la sconfitta contro il Napoli, la formazioni ligure si è trovata a dover fare i conti con diversi casi dità al Coronavirus. Il primo allarme è stato lanciato dalla mancata negatività di Mattia Perin, a cui hanno fatto seguito altri 15 componenti di squadra e staff. Tra questi c'èMattia, ultimo nome aggiunto alla lista dopo gli esami di questi giorni.CARICA VIRALELo ha reso notoil presidente del Grifone Enrico Preziosi ai microfoni di Sky Sport: "Mattiaè tra i nostrise ha una carica virale molto bassa". Nel frattempo la Asl ha deciso di sottoporre tutti i giocatori ...

La norma UEFA applicata dalla Lega Calcio, prevede che ogni squadra dovrà scendere in campo se dispone di almeno di 13 calciatori sani, di cui un portiere.