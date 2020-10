G20s: il summit delle spiagge italiane (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si sono conclusi questa mattina a Vieste i lavori della terza edizione del G20s, il summit delle principali località balneari italiane. La sfida delle 26 spiagge più visitate d’Italia era ambiziosa: identificare l’ambito giuridico all’interno del quale inserire lo status di “Città Balneare”. Una sfida complessa ma indispensabile per presentare al Governo le istanze di un settore fondamentale per la nostra economia, capace di attrarre più di 70 milioni di turisti all’anno. “Stiamo chiudendo una stagione che possiamo definire positiva”, dichiara Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste, “soprattutto se pensiamo alla drammatica situazione in cui ci trovavamo ad aprile quando tutto sembrava compromesso. Poi ... Leggi su udine20 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si sono conclusi questa mattina a Vieste i lavori della terza edizione del, ilprincipali località balneari. La sfida26più visitate d’Italia era ambiziosa: identificare l’ambito giuridico all’interno del quale inserire lo status di “Città Balneare”. Una sfida complessa ma indispensabile per presentare al Governo le istanze di un settore fondamentale per la nostra economia, capace di attrarre più di 70 milioni di turisti all’anno. “Stiamo chiudendo una stagione che possiamo definire positiva”, dichiara Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste, “soprattutto se pensiamo alla drammatica situazione in cui ci trovavamo ad aprile quando tutto sembrava compromesso. Poi ...

nobiletti : RT @g20spiagge: A @ComuneDiVieste tutto pronto per la terza edizione del #G20s, il summit delle principali località balneari italiane. #tu… - nobiletti : RT @g20spiagge: #G20s spiagge, a Vieste il summit per il futuro del distretto turistico - nobiletti : RT @g20spiagge: Oggi la serata inaugurale del #G20s a @ComuneDiVieste e poi da domani iniziano i lavori della 3a edizione del summit delle… - nobiletti : RT @annarbua: A #Vieste 3a edizione del summit delle principali località balneari italiane #Turismo #G20s - riccione2015 : RT @Andreatbm: Grazie di cuore per il calore e l’accoglienza il Comune di Vieste e il Sindaco Giuseppe Nobiletti. #G20s - il Summit delle L… -