Fusione FCA-PSA | - L' antitrust deciderà entro febbraio

(Di giovedì 1 ottobre 2020) La Commissione Europeail 2prossimo se autorizzare o meno latra la Fiat Chrysler Automobiles e la PSA. quanto emerge da un breve avviso pubblicato sul sito del massimo organo esecutivo dell'Unione Europea. Riparte la procedura. Con l'indicazione della nuova data gli ufficidi Bruxelles hanno riavviato la procedura di esame dell'operazione dopo oltre due mesi di sospensione. A luglio l'iter era stato fermato per consentire ai due gruppi di presentare delle proposte per alleviare i timori sollevati a giugno dai funzionari comunitari sull'impatto dellasui livelli della concorrenza sul mercato dei veicoli commerciali leggeri all'interno dello Spazio Economico Europeo e, in particolare, in 14 Stati membri dell'Unione ...