Fiorentina, Iachini: "L'attaccamento di Chiesa è totale, se sta bene gioca" (Di giovedì 1 ottobre 2020) FIRENZE - Alla vigilia della sfida di domani contro la Sampdoria , che aprirà la terza giornata di Serie A, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa: "Siamo tornati da ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020) FIRENZE - Alla vigilia della sfida di domani contro la Sampdoria , che aprirà la terza giornata di Serie A, il tecnico dellaBeppeha parlato in conferenza stampa: "Siamo tornati da ...

ZZiliani : BREVE STORIA TRISTE (o allegra, dipende dal tifo). Inter-Fiorentina 2-3. Al 65’ fuori Chiesa e dentro Lirola. All’… - Fantacalcio : Fiorentina, Iachini: 'Chiesa gioca, Ribery non lo so. Su Vlahovic...' - sportli26181512 : #Fiorentina, Iachini: 'L'attaccamento di Chiesa è totale, se sta bene gioca': Il tecnico viola: 'Sampdoria? Viene d… - Lady_Radio : Mister Iachini in c.a: “Chiesa è pienamente coinvolto nel progetto. Non c’è da pensare al mercato perché con la Sam… - SimonVannini : Ho sentito parlare Iachini in conferenza. Un uomo di calcio, dando risposte di calcio. Semplice, diretto, logico ma… -