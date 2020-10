E’ il giorno del sorteggio di Champions. La nostra simulazione regala all’Atalanta il Bernabeu e un derby nerazzurro (Di giovedì 1 ottobre 2020) Con la promozione di Krasnodar (Russia), Midtjylland (Danimarca) e Salisburgo (Austria), tutte vincenti domenica sera nelle gare di ritorno dei Playoff, è finalmente completo l’elenco delle 32 squadre che disputeranno i gironi dell’edizione 2020-2021 della Champions League. Oltre all’Italia, che ... Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Con la promozione di Krasnodar (Russia), Midtjylland (Danimarca) e Salisburgo (Austria), tutte vincenti domenica sera nelle gare di ritorno dei Playoff, è finalmente completo l’elenco delle 32 squadre che disputeranno i gironi dell’edizione 2020-2021 dellaLeague. Oltre all’Italia, che ...

Ultime Notizie dalla rete : giorno del Prato ora scopre il giorno del dono Tutte le iniziative LA NAZIONE Diocesi: Bolzano-Bressanone, sabato tre appuntamenti per ricordare il beato Josef Mayr-Nusser

Dalle 9 di sabato 3 ottobre, presso il duomo di Bolzano, nove organizzazioni giovanili e uffici della diocesi invitano al giorno della memoria di Josef Mayr-Nusser. In tre momenti speciali sotto il mo ...

Atlantia, slitta l’ultimatum di Conte: decisione entro 10 giorni

Si è tenuto in serata un nuovo Consiglio dei Ministri a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum lanciato la settimana scorsa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad Atlantia sul riassetto di Au ...

