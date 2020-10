(Di giovedì 1 ottobre 2020), il noto biking game sul downhill estremo, sta persuSwitch sia in formato digitale che fisicoè un biking game sul downhill estremo sviluppato dalla software house olandese RageSquid e pubblicato da No More Robots. Il titolo è disponibile da più di un anno su PC e Xbox One, mentre invece è arrivato su PS4 soltanto due mesi fa. Il gioco è stato molto apprezzato da tutti gli amanti dei videogiochi sportivi e degli sport estremi, e ora sembra cheun altro bacino di utenza potrà divertircisi. Questo perché Sold Out e No More Robots hanno recentemente annunciato chesta persuSwitch sia ...

Ultime Notizie dalla rete : Descenders sta

tuttoteK

Questo perché Sold Out e No More Robots hanno recentemente annunciato che Descenders sta per arrivare anche su Nintendo Switch sia in formato fisico che digitale. Preparatevi a sfrecciare grazie alla ...Sold Out e No More Robots hanno annunciato che il biking game sul downhill estremo, Descenders, arriverà in edizione fisica e digitale per Nintendo Switch il 6 novembre. Descenders è il freeride sul d ...